Українка Цуренко знялася з Qatar Open за крок до чвертьфіналу
Українська тенісистка Леся Цуренко не позмагається з японкою Наомі Осакою за путівку в 1/4 фіналу престижного турніру в Досі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.
34-річна українка достроково завершила змагання. Досвідчена тенісистка вимушено зачохлила ракетку через проблеми зі здоров'ям.
Цуренко знялася з турніру за лічені години до поєдинку з Осакою. Причиною відмови української тенісистки від подальшої боротьби стала травма ліктя. Японка натомість вперше виступить у чвертьфіналі після народження доньки восени.
На Qatar Open цьогоріч Цуренко встигла здолати двох опоненток. У першому колі туркеню Зейнеп Сонмез, а в другому раунді сенсаційно вибила шосту ракетку світу Онс Жабер із Тунісу. Уродженка Рівненщини залишалася останньою представницею України в Досі.
Загалом у сезоні-2024 Цуренко провела 8 матчів, у п'яти з яких здобула перемоги. Найяскравіший виступ українки був на Australian Open. Там вона дійшла до третього кола, де поступилася майбутній переможниці Аріні Сабаленко з Білорусі.
До слова, напередодні Костюк знялася посеред матчу з росіянкою через проблеми зі здоров'ям.
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