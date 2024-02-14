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Українка Цуренко знялася з Qatar Open за крок до чвертьфіналу

Доха, Середа 14 лютого 2024 16:20
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Українка Цуренко знялася з Qatar Open за крок до чвертьфіналу Фото: Леся Цуренко не змогла виступити в третьому колі змагань (twitter.com/QatarTennis)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко не позмагається з японкою Наомі Осакою за путівку в 1/4 фіналу престижного турніру в Досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.

34-річна українка достроково завершила змагання. Досвідчена тенісистка вимушено зачохлила ракетку через проблеми зі здоров'ям.

Цуренко знялася з турніру за лічені години до поєдинку з Осакою. Причиною відмови української тенісистки від подальшої боротьби стала травма ліктя. Японка натомість вперше виступить у чвертьфіналі після народження доньки восени.

На Qatar Open цьогоріч Цуренко встигла здолати двох опоненток. У першому колі туркеню Зейнеп Сонмез, а в другому раунді сенсаційно вибила шосту ракетку світу Онс Жабер із Тунісу. Уродженка Рівненщини залишалася останньою представницею України в Досі.

Загалом у сезоні-2024 Цуренко провела 8 матчів, у п'яти з яких здобула перемоги. Найяскравіший виступ українки був на Australian Open. Там вона дійшла до третього кола, де поступилася майбутній переможниці Аріні Сабаленко з Білорусі.

До слова, напередодні Костюк знялася посеред матчу з росіянкою через проблеми зі здоров'ям.

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