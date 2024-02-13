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Українка Костюк знялася посеред матчу з нейтральною росіянкою: що трапилося

Доха, Вівторок 13 лютого 2024 14:35
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Українка Костюк знялася посеред матчу з нейтральною росіянкою: що трапилося Фото: Марті Костюк довелося зачохлити ракетку в Досі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк у другому колі престижного турніру в столиці Катару відмовилася дограти матч проти російської спортсменки Анастасії Павлюченкової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Qatar TotalEnergies Open, 2-й раунд, жінки

Костюк – Павлюченкова – 0:0 (1:2, відмова)

Суперниці провели на корті всього 17 хвилин. За цей час Костюк і нейтральна росіянка встигла розіграти три пункти. У стартовому геймі українка відіграла два брейк-пойнти Павлюченкової, але з третьої спроби таки віддала очко на власній подачі.

Далі 32-річна тенісистка з РФ набрала ще один пункт. У третьому геймі Костюк "горіла" 0:30, але зуміла вирівняти становище. Зрештою, вона перехопила ініціативу та розмочила рахунок. Утім, цей ривок виявився для вітчизняної спортсменки роковим.

Костюк покликала медиків, щоб оцінили її стан здоров'я. Після емоційної розмови з лікарями українка відмовилася від подальшої боротьби. Павлюченкова ж завоювала місце в наступному колі змагань, де зустрінеться з переможницею Вімблдонського турніру-2023 Маркетою Вондроушовою з Чехії.

Терміни відновлення Костюк наразі невідомі. У сезоні-2024 вона провела 12 поєдинків на "харді" (8 перемог, 4 поразки). На Ausralian Open українська тенісистка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася американці Корі Гауфф у трьох сетах.

До слова, раніше Ястремська піднялася на три позиції в новому рейтингу WTA.

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Теніс Марта Костюк
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