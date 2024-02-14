Украинка Цуренко снялась с Qatar Open в шаге от четвертьфинала
Украинская теннисистка Леся Цуренко не сразится с японкой Наоми Осакой за путевку в 1/4 финала престижного турнира в Дохе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Tennis.
34-летняя украинка досрочно завершила соревнования. Опытная теннисистка вынужденно зачехлила ракетку из-за проблем со здоровьем.
Цуренко снялась с турнира за считанные часы до поединка с Осакой. Причиной отказа украинской теннисистки от дальнейшей борьбы стала травма локтя. Японка в свою очередь впервые выступит в четвертьфинале после рождения дочери осенью.
На Qatar Open этого года Цуренко успела одолеть двух оппоненток. В первом круге турчанку Зейнеп Сонмез, а во втором раунде сенсационно выбила шестую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Уроженка Ровненской области оставалась последней представительницей Украины в Дохе.
Всего в сезоне-2024 Цуренко провела 8 матчей, в пяти из которых одержала победы. Самое яркое выступление украинки было на Australian Open. Там она дошла до третьего круга, где уступила будущей победительнице Арине Соболенко из Беларуси.
К слову, накануне Костюк снялась посреди матча с россиянкой из-за проблем со здоровьем.
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