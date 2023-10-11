Українка Цуренко пробилася у чвертьфінал турніру в Китаї
Українська тенісистка Леся Цуренко здолала представницю топ-25 Жіночої тенісної асоціації (WTA) Донну Векіч на шляху в 1/4 фіналу Zhengzhou Open.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Zhengzhou Open, жінки, 2-й раунд
Цуренко – Векіч – 2:0 (7:6, 7:6)
Дебют зустрічі краще вдався хорватці. Вона зуміла вибороти очко на подачі досвідченої українки та створила невеликий гандикап (2:0). Однак, далі Цуренко зуміла вирівняти гру, а в десятому геймі відповіла своїм брейком.
Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там суперниці спершу трималися поруч. Але згодом українська тенісистка виграла три розіграші поспіль та зуміла реалізувати стратегічну перевагу (7:4).
За дзеркальним сценарієм розгорнулися події у другому сеті. Тепер Цуренко повела 2:0 з брейком, але незабаром потрапила в хвилю розміну очками на "чужих" подачах. Як наслідок, вдруге опоненткам довелося грати тай-брейк. Тут українка холоднокровно перемогла (7:2).
У наступному колі Цуренко зустрінеться з переможницею протистояння Барбори Крейчікової з Чехії та хорватської тенісистки Петри Мартіч. Вони з'являться на корті 12 жовтня. Призовий фонд Zhengzhou Open склав понад 780 тисяч доларів.
До слова, раніше Калініна змусила зачохлити ракетку росіянку Звонарьову.
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