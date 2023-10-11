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Украинка Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Китае

Чжэнчжоу, Среда 11 октября 2023 19:03
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Украинка Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Китае Фото: Леся Цуренко составит компанию Ангелине Калининой в восьмерке лучших (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела представительницу топ-25 Женской теннисной ассоциации (WTA) Донну Векич на пути в 1/4 финала Zhengzhou Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Zhengzhou Open, женщины, 2-й раунд

Цуренко – Векич – 2:0 (7:6, 7:6)

Дебют встречи лучше удался хорватке. Она сумела завоевать очко на подаче опытной украинки и создала небольшой гандикап (2:0). Однако дальше Цуренко сумела выровнять игру, а в десятом гейме ответила своим брейком.

В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там соперницы сначала держались рядом. Но в скором времени украинская теннисистка выиграла три розыгрыша и сумела реализовать стратегическое преимущество (7:4).

По зеркальному сценарию развернулись события во втором сете. Теперь Цуренко повела 2:0 с брейком, но вскоре попала в волну размена очками на "чужих" подачах. Как следствие, оппоненткам во второй раз пришлось играть тай-брейк. Здесь украинка хладнокровно победила (7:2).

В следующем круге Цуренко встретится с победительницей противостояния Барборы Крейчиковой из Чехии и хорватской теннисистки Петры Мартич. Они появятся на корте 12 октября. Призовой фонд Zhengzhou Open составил более 780 тысяч долларов.

К слову, ранее Калинина заставила зачехлить ракетку россиянку Звонареву.

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