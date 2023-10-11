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Ні сета, ні потиску руки. Калініна класно розібралася з росіянкою на Zhengzhou Open

Чженчжоу, Середа 11 жовтня 2023 11:47
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Ні сета, ні потиску руки. Калініна класно розібралася з росіянкою на Zhengzhou Open Фото: Ангеліна Калініна здолала дворазову фіналістку "Гренд Слемів" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Ангеліна Калініна перемогла російську тенісистку Вєру Звонарьову в другому колі змагань у китайському Чженчжоу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Zhengzhou Open, жінки, 2-й раунд

Звонарьова – Калініна – 0:2 (5:7, 1:6)

Розпочали принциповий двобій суперниці на рівних. І Звонарьова, і Калініна зосередилися передусім на власних подачах. Так тривало аж до десятого гейму, тож перспектива тай-брейку вже виднілася на горизонті.

Однак, свої наміри тут взялася окреслити друга ракетка України. Калініна в затяжному розіграші з четвертої спроби зуміла дотиснути росіянку та оформила вкрай необхідний брейк. А далі холоднокровно завершила справу на власній подачі та повела за партіями.

Другий сет був набагато простішим для українки. Вона приголомшливо стартувала, повівши 3:0 з двома брейками. Шансу отятимитися від шоку Калініна Звонарьовій не надала. Та зуміла лише розмочити рахунок і остаточно здалася за 33 хвилини. Рукостискань після зустрічі традиційно не було.

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться або з представницею Китаю Цінь Вень Чжен, або з гречанкою Марією Саккарі. Вони свій поєдинок 1/8 фіналу зіграють 11 жовтня. Призовий фонд турніру в Піднебесній склав понад 780 тисяч доларів.

До слова, раніше Цуренко впевнено переграла росіянку Шнайдер у 1/16 фіналу Zhengzhou Open.

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