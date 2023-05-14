Українська команда виборола "золото" на Кубку світу з фехтування на шаблях

Сьогодні, 14 травня, команда українських спортсменок виборола найвищу нагороду на Кубку світу з фехтування на шаблях серед жінок у Батумі (Грузія).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

На шляху до першої сходинки п’єдесталу наш квартет у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової взяв гору над Алжиром (45:43), змусив скласти зброю перший номер світового рейтингу Францію (45:44), а також Азербайджан (45:37), у півфіналі здолав Італію (45:36), а у фіналі – збірну США (45:42).

"Відзначимо, що це перше з 2016 року командне золото Кубка світу у жіночій шаблі для збірної України!", - додали в комітеті.

Перше з 2016 року командне золото Кубка світу у жіночій шаблі приніс 45-й переможний удар Ольги Харлан у фінальному поєдинку проти США.

Нагадаємо, днями українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Крім того, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

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