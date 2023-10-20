Українка Снігур програла перший у житті чвертьфінал на рівні WTA

Transylvania Open, 1/4 фіналу

Снігур – Корпач – 1:2 (6:3, 2:6, 4:6)

21-річна киянка перший дорослий чвертьфінал розпочала нервово. З програною власною подачею Снігур уже невдовзі "горіла" 0:3. Утім, зуміла проявити неабиякий характер. Українка далі взяла 6 (!) геймів поспіль і з трьома брейками у відповідь закрила сет.

Дебют другої партії суперниці провели на рівних. Однак, із п'ятого гейму ініціативою повністю заволоділа Корпач. Німецька тенісистка зуміла реабілітуватися за невдачі першого сету та з трьома брейками проти лише одного в Снігур зрівняла рахунок за партіями.

Вирішальний сет був і найконкурентнішим, і найдраматичнішим. Українська тенісистка кілька разів була попереду (2:0, 3:2, 4:3). Проте, Корпач щоразу знаходила внутрішні резерви, щоб триматися поруч зі Снігур. А в дев'ятому геймі зробила вирішальний крок, оформивши очко на подачі українки. Далі ж завершила справу на своїй.

У півфіналі німкеня зустрінеться з переможницею протистояння Лис – Макарова. Співвітчизниця Корпач і нейтральна росіянка вийдуть на корт у п'ятницю ввечері. Призовий фонд турніру в Клужі склав понад 250 тисяч доларів.