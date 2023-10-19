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Людмила Кіченок виступить у парному Підсумковому турнірі WTA

Чжухай, Четвер 19 жовтня 2023 14:29
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Людмила Кіченок виступить у парному Підсумковому турнірі WTA Фото: Людмила Кіченок виграла останній WTA Elite Trophy (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Людмила Кіченок здобула путівку в малий Підсумковий турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA). Вона гратиме в парному розряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

31-річна українка виступатиме в першому за чотири роки парному підсумковому змаганні сезону – WTA Elite Trophy. Турнір наприкінця жовтня прийме китайський Чжухай.

Кіченок гратиме в парі з норвежкою Ульрікке Ейкері. Досвідчена скандинавка йде на 39-й сходинці рейтингу WTA в парному розряді. Натомість українська тенісистка наразі посідає 28-ме місце.

Суперницями пари Кіченок з Ейкері стануть ще 5 дуетів. Спершу вони зіграють груповий етап у двох трійках, а переможці кожної з груп вийдуть у фінал змагань. Жереб турніру проведуть згодом.

Усі учасники WTA Elite Trophy-2023:

  • Людмила Кіченок/Ульрікке Ейкері
  • Алділа Сутджиаді/Мію Като
  • Марі Бузкова/Сара Соррібес Тормо
  • Сюй Іфань/Ван Сію
  • Цзян Сіньюй/Тан Цяньхуей
  • Вероніка Кудерметова/Беатріс Хаддад Майя

Людмила Кіченок на WTA Elite Trophy

Українка захищатиме завойований у 2019 році, ще до пандемії коронавірусу, титул. Загалом Кіченок двічі грала у фіналах Чжухая.

У 2018 році вона тріумфувала в парі зі сестрою Надією. У двох сетах вони здолали дует японки Аяоми та білоруски Морозової (6:4, 3:6, 10:7). Натомість рік потому Кіченок здобула перемогу в дуеті зі словенкою Андреєю Клепач. Цього разу вдалося перемогти дует китаянок Ін'їн-Чжаосюань (6:3, 6:3).

До слова, напередодні Снігур уперше в кар'єрі вийшла в чвертьфінал турнірів WTA.

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