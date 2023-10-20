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Украинка Снигур проиграла первый в жизни четвертьфинал на уровне WTA

Фото: Дарья Снигур не смогла пробиться в полуфинал соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Дарья Снигур не смогла одолеть немку Тамару Корпач в рамках 1/4 финала Transylvania Open-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Transylvania Open, 1/4 финала

Снигур – Корпач – 1:2 (6:3, 2:6, 4:6)

 

21-летняя киевлянка первый взрослый четвертьфинал начала нервно. С проигранной собственной подачей Снигур уже вскоре "горела" 0:3. Впрочем, сумела проявить незаурядный характер. Украинка дальше взяла 6 (!) геймов подряд и с тремя брейками в ответ закрыла сет.

Дебют второй партии соперницы провели на равных. Однако с пятого гейма инициативой полностью завладела Корпач. Немецкая теннисистка сумела реабилитироваться за неудачи первого сета и с тремя брейками против одного у Снигур сравняла счет по партиям.

Решающий сет был и самым конкурентным, и самым драматичным. Украинская теннисистка несколько раз была впереди (2:0, 3:2, 4:3). Тем не менее, Корпач каждый раз находила внутренние резервы, чтобы держаться рядом со Снигур. А в девятом гейме сделала решающий шаг, оформив очко на подаче украинки. Дальше же завершила дело на своей.

В полуфинале немка встретится с победительницей противостояния Лыс – Макарова. Соотечественница Корпач и нейтральная россиянка выйдут на корт в пятницу вечером. Призовой фонд турнира в Клуже составил свыше 250 тысяч долларов.

К слову, украинка Людмила Киченок попала в Итоговый турнир WTA в парном разряде.

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Теннис