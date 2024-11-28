Українка Садурська побила шостий за рік рекорд у підводному плаванні

Фрідайверка пірнула без ластів на 82 м за океаном. Українка оновила попередній рекорд, що встановила лише в жовтні цьогоріч, на два метри. Хорватка Мірелла Кардашевіч змогла зануритися лише на 75 м.

"Не можу повірити, що це мій 6-й світовий рекорд за рік. Зараз складно це усвідомити. Просто хочу сказати, що це здається буденним, але цей шлях був зовсім непростим", – написала Садурська.

У жовтні фрідайверка встановила національний рекорд у пірнанні з моноластою (103 м). Вона побила досягнення, що належало співвітчизниці Наталії Жарковій. У дисципліні "вільне занурення по тросу" Садурська пірнула на 95 м і завоювала "золото" чемпіонату світу.

"Щойно ми подумали, що її рекорд на 80 м без ластів не буде побитий, як Катерина Садурська зробила це знову! На змаганнях AIDA Deep Dominica вона посунула межі ще далі, зробивши неймовірне занурення на глибину 82 м, встановивши новий світовий рекорд", – відзначили українку організатори.