ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пірнула на нечувану глибину. Українка втретє стала чемпіонкою світу в підводному плаванні

Каламата, Четвер 10 жовтня 2024 11:22
UA EN RU
Пірнула на нечувану глибину. Українка втретє стала чемпіонкою світу в підводному плаванні Фото: Катерина Садурська підкорила Середземне море (Andac Kazar)
Автор: Антон Федорців

Українська спортсменка Катерина Садурська тріумфувала на чемпіонаті світу з фрідайвінгу в грецькій Каламаті та встановила новий рекорд у зануренні з моноластою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Восьма планетарна першість стартувала на середземноморському узбережжі Греції. Українка приїхала на турнір після підготовки в оптимальніших умовах – зараз температура на водній поверхні всього 24 градуси.

Садурська в перший змагальний день пірнала з моноластою. Вона виконала найглибше занурення в кар'єрі та встановила абсолютний рекорд для України – 103 м. Для прикладу, висота монументу Батьківщина-Мати в Києві менша на метр. Дайверка оновила досягнення, що належало Наталії Жарковій (102 м).

У дисципліні "вільне занурення по тросу" Садурська пірнула на 95 м. Цього результату виявилося достаньо для завоювання золотої нагороди змагань. Українська дайверка втретє поспіль здобула медаль найвищого ґатунку на чемпіонатах світу.

"Головне завдання на цих змаганнях – гідно представити Україну. Це можливість нагадати світові, що війна в нашій країні триває і що ми готові боротися, але нам потрібна підтримка. А друга, не менш важлива частина місії, – нагадати українцям, що ми неймовірна нація з величезним потенціалом і нам є, що показати світові", – розповіла Садурська.

До слова, раніше угорець Рашовскі тріумфував на Олімпіаді-2024 в марафонському плаванні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Плавець
NEWS
В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо
В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо
DAILY
Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці