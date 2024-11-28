Украинка Садурская побила шестой за год рекорд в подводном плавании

Фридайверка нырнула без ласт на 82 м за океаном. Украинка обновила предыдущий рекорд, установленный лишь в октябре текущего года, на два метра. Хорватка Мирелла Кардашевич смогла окунуться всего на 75 м.

"Не могу поверить, что это мой 6-й мировой рекорд в течение года. Сейчас сложно это осознать. Просто хочу сказать, что это кажется обыденным, но этот путь был совсем непростым", – написала Садурская.

В октябре фридайверка установила национальный рекорд в нырянии с моноластой (103 м). Она побила достижение, принадлежавшее соотечественнице Наталье Жарковой. В дисциплине "свободное погружение по тросу" Садурская нырнула на 95 м и завоевала "золото" чемпионата мира.

"Как только мы подумали, что ее рекорд на 80 м без ласт не будет побит, как Екатерина Садурская сделала это снова! На соревнованиях AIDA Deep Dominica она сдвинула границы еще дальше, сделав невероятное погружение на глубину 82 м, установив новый мировой рекорд", – отметили украинку организаторы.