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Українка Рижикова пробилася в півфінал Олімпійських ігор у бігу з бар'єрами

Париж, Понеділок 05 серпня 2024 15:59
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Українка Рижикова пробилася в півфінал Олімпійських ігор у бігу з бар'єрами Фото: Анна Рижикова залишається серед претендентів на медалі (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська атлетка з бар'єрами Анна Рижикова здобула путівку в півфінал олімпійських змагань на 400-метрівці у втішних забігах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Досвідчена бігунка разом зі співвітчизницею Вікторією Ткачук взяла участь у втішних забігах Олімпіади-2024 в бігу на 400 м із бар'єрами. Рижикова стала другою у своєму забігу з часом 54.95 секунди.

Компанію українці склали італійська спортсменка Айоміде Фолоруншо, бельгійка Наомі ван ден Брук, австралійська бігунка Алана Юкіч, китаянка Мо Цзяді, британська атлетка Джерсі Найт і француженка Шана Гребо. Натомість Ткачук не змогла пробитися в 1/2 фіналу. Її час склав 59.40 секунди.

Півфінали змагань відбудуться 6 серпня. Натомість фінал у бігу на 400 м із бар'єрами призначений на 8 серпня.

Паризькі Ігри – треті в кар'єрі Рижикової. На Олімпіаді в Лондоні вона завоювала бронзову нагороду в естафеті 4x400 м. Зате в Токіо українка фінішувала на 5-й сходинці в бігу на 400 м із бар'єрами.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 4 серпня на Олімпійських іграх-2024.

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