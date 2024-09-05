Українка Помазан здобула "золото" Паралімпійських ігор у штовханні ядра

35-річна спортсменка стала триразовою паралімпійською чемпіонкою у штовханні ядра. Загалом вона виборола 5 нагород Паралімпійських ігор у кар'єрі.

Помазан у фіналі штовхнула снаряд на 12.75 м, показавши найкращий результат у сезоні. Головна її конкурентка – китаянка Ван Юнь – змогла відправити ядро лише на 11.94 м. Решта параатлетів не зуміли подолати 10-метровий рубіж.

У колекції нагород Помазан тепер золоті медалі в штовханні ядра з Лондона (2012), Токіо (2021) та Парижа. Лише в Ріо-де-Жанейро вона завершила змагання на другій сходинці п'єдесталу пошани (2016). Також вона здобула "срібло" Лондона в метанні диска.

Паралімпіада-2024, штовхання ядра, F35, жінки