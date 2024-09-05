Украинка Помазан завоевала "золото" Паралимпийских игр в толкании ядра

35-летняя спортсменка стала трехкратной паралимпийской чемпионкой по толканию ядра. В общей сложности она завоевала 5 наград Паралимпийских игр в карьере.

Помазан в финале толкнул снаряд на 12.75 м, показав лучший результат в сезоне. Главная ее конкурентка – китаянка Ван Юнь – смогла отправить ядро всего на 11.94 м. Остальные параатлеты не сумели преодолеть 10-метровый рубеж.

В коллекции наград Помазан теперь золотые медали в толкании ядра из Лондона (2012), Токио (2021) и Парижа. Лишь в Рио-де-Жанейро она завершила соревнование на второй строчке пьедестала почета (2016). Также она завоевала "серебро" Лондона в метании диска.

Паралимпиада-2024, толкание ядра, F35, женщины