Українка підкорила Гран-Прі з художньої гімнастики та стала абсолютною чемпіонкою

Зауважимо, що раніше ми детальніше розповідали про Онофрійчук та Каріку.

Варто зауважити, що нещодавно саме цих спортсменок виділила окремо олімпійська призерка, легенда української художньої гімнастики Анна Різатдінова. Про що вона розповіла, можна дізнатись в інтерв'ю РБК-Україна.

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Нагадаємо, що днями Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) дискваліфікувала на тривалий термін колишнього українського гросмейстера Кирила Шевченка за шахрайство.

Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Тим часом збірна України з лижної акробатики вперше в історії виборола срібну медаль у фіналі змішаних командних змагань на ЧС-2025, що проходить у швейцарському Енгадіні.

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