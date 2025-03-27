ФІДЕ забанила колишню шахову надію України за шахрайство в туалеті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Киянин Шевченко, який із 2023 року виступає за Румунію, у жовтні 2024-го був знятий з командного чемпіонату Іспанії після двох турів за шахрайство. Після розслідування він отримав дискваліфікацію на три роки (один з них умовно).

Що сталося в Іспанії

22-річний гросмейстер на турнірі захищав кольори команди "Сілла – Інтегрант Коллетіус". У першому турі він зіграв внічию з єгиптянином Басемом Аміном, а в другому – здобув перемогу над іспанцем Франсіско Вальєхо.

Під час другої гри Шевченко часто відлучався до туалету. Це викликало підозру в суддів, які вирішили прослідкувати за гравцем. Тоді й помітили, що він відвідує одну й ту ж кабінку. Згодом в ній знайшли заблокований телефон. А поруч з ним рукописну записку іспанською мовою: "Не чіпай! Цей телефон залишили, щоб власник міг відповісти на дзвінок!".

Звіривши почерк з записами, залишеними Шевченком у протоколах турніру, арбітри дійшли висновку, що записку писав саме він. На екс-українця вказали й налаштування телефону, зокрема те, що на ньому був встановлений румунський час, який на годину відрізняється від іспанського.

Після короткого розслідування, судді зарахували представнику Румунії дві поразки та виключили з турніру. Сам Шевченко звинувачення на свою адресу заперечував.

Що показало слідство

У рішенні Комісії з етики та дисципліни (EDC) ФІДЕ зазначається, що Шевченко зрештою визнав провину. Він ховав телефон у туалеті та використовував його для доступу до платформи Lichess, проте заперечував, що його дії вплинули на партії.

Він навів кілька пом'якшувальних обставин, серед яких своєчасне визнання порушення, розкаяння, те, що спроба шахрайства не була повністю реалізована. Також гросмейстер вказав на поганий психічний стан через отримані погрози вбивства.

"EDC встановила, що Шевченко дійсно сховав телефон у туалеті під час чемпіонату Іспанії. Вона також дійшла висновку, що він намагався вдатись до шахрайства, але не змогла визначити, чи йому це вдалося. EDC врахувала пом'якшувальні обставини, представлені відповідачем", — йдеться у повідомленні.

Термін дискваліфікації Шевченка відраховується з 19 жовтня 2024 року і завершиться 18 жовтня 2026-го. При цьому він зберіг звання гросмейстера.

Хто такий Кирило Шевченко

Уродженець Києва. В дитинстві подавав великі надії. В дев'ять років став кандидатом в майстри, в 13 – міжнародним майстром, а в 15 – гросмейстером.

До повномасштабного вторгнення представляв на міжнародних змаганнях Україну. У складі національної збірної став чемпіоном Європи 2021 року. Його рейтинг станом на 1 березня 2025 року – 2653 бали (75-й результат у світі).

З січня 2023 року виступає під прапором Румунії. Шевченко значиться у складеному Міністерством молоді та спорту списку осіб, які не повернулися в Україну після закінчення спортивного заходу.