Украинка покорила Гран-При по художественной гимнастике и стала абсолютной чемпионкой

Заметим, что ранее мы подробнее рассказывали об Онофрийчук и Карике.

Стоит заметить, что недавно именно этих спортсменок выделила отдельно олимпийский призер, легенда украинской художественной гимнастики Анна Ризатдинова. О чем она рассказала, можно узнать в интервью РБК-Украина.

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Напомним, что на днях Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала на длительный срок бывшего украинского гроссмейстера Кирилла Шевченко за мошенничество.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Тем временем сборная Украины по лыжной акробатике впервые в истории завоевала серебряную медаль в финале смешанных командных соревнований на ЧМ-2025, который проходит в швейцарском Энгадине.

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