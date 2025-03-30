Украинка покорила Гран-При по художественной гимнастике и стала абсолютной чемпионкой

Во французском Тье состоялся третий этап Гран-При по художественной гимнастике. Украину на соревнованиях представляли три спортсменки в индивидуальных выступлениях и сборная команда в групповых упражнениях.
"В целом украинские грации получили 9 медалей!", - заявили в НОК.
Таисия Онофрийчук стала абсолютной победительницей соревнований, получив золото в многоборье и всех отдельных видах программы: упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.
Гимнастка Полина Карика завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем, а также получила две бронзовые награды - в многоборье и упражнениях с булавами.
Тем временем сборная Украины в составе Полины Городничей, Валерии Переметы, Киры Ширикиной, Надежды Юриной, Александры Ющак и Лейлы Юсифзаде завоевала серебряную медаль в групповых упражнениях с 5 лентами.