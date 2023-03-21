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Українка Костюк із перемоги стартувала на Miami Open

Фото: Марта Костюк здолала перше коло в Маямі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Із перемоги в двох сетах над італійкою Елізабеттою Коччаретто розпочався для української тенісистки Марти Костюк престижний турнір у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Miami Open 2023, 1-й раунд, жінки

Костюк – Коччаретто – 2:0 (6:3, 6:2)

У першій партії ключовим став четвертий гейм. Після рівного дебюту молода українка ззовні легко оформила брейк і здобула стратегічну перевагу. Надалі Костюк було достатньо впевнено грати на власній подачі. З цим завданням киянка впоралася і закрила сет за 39 хвилин.

Свій трюк Костюк повторила і в другій партії. Цього разу вітчизняна тенісистка оформила брейк у третьому геймі. Щоправда, згодом після затяжного розіграшу на подачі італійки ще один пункт відійшов до українки. Після цього вона легко закрила сет і матч на власній подачі.

У наступному колі Костюк жереб підготував зустріч із росіянкою Анастасією Потаповою. Інформації щодо можливої відмови українки від поєдинку з представницею країни-агресорки наразі немає. Раніше керівні спортивні організації України закликали відмовитися від змагань із росіянами та білорусами.

Раніше Костюк оновила персональний рекорд у рейтингу Жіночої тенісної асоціації. Українська тенісистка піднялася на 38-ме місце в класифікації WTA. За тиждень вона піднялася вгору на дві позиції.

До слова, напередодні Федерація тенісу України відреагувала на звинувачення НОК у змаганні з представниками РФ і Білорусі.

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Марта КостюкТеннис