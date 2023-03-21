Украинка Костюк с победы стартовала на Miami Open

Miami Open 2023, 1-й раунд, женщины

Костюк – Коччаретто – 2:0 (6:3, 6:2)

В первой партии ключевым стал четвертый гейм. После ровного дебюта молодая украинка внешне легко оформила брейк и получила стратегическое преимущество. В дальнейшем Костюк было достаточно уверенно играть на собственной подаче. С этой задачей киевлянка справилась и закрыла сет за 39 минут.

Свой трюк Костюк повторила и во второй партии. В этот раз отечественная теннисистка оформила брейк в третьем гейме. Правда, вскоре после затяжного розыгрыша на подаче итальянки к украинке отошел еще один пункт. После этого она легко закрыла сет и матч на собственной подаче.

В следующем круге Костюк жребий подготовил встречу с россиянкой Анастасией Потаповой. Информации о возможном отказе украинки от поединка с представительницей страны-агрессора пока нет. Ранее руководящие спортивные организации Украины призвали отказаться от соревнований с россиянами и белорусами.

Ранее Костюк обновила персональный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Украинская теннисистка поднялась на 38-е место в классификации WTA. В течение недели она поднялась вверх на две позиции.