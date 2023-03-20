Тенісна федерація закликала НОК відмовитися від бойкоту змагань із росіянами

На звинувачення Національного олімпійського комітету та Міністерства молоді та спорту щодо матчів українців проти російських спортсменів офіційно відреагувавла Федерація тенісу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис організації у Facebook .

Міністр спорту Вадим Гутцайт нещодавно дорікнув вітчизняним тенісистам за регулярні змагання з представниками РФ на міжнародних турнірах. Натомість він закликав бойкотувати матчі проти російських і білоруських спортсменів, щоб президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах був позбавлений аргументів на користь повернення обох держав у міжнародний спорт.

У відповідь тенісна федерація оприлюднила спільну заяву функціонерів і низки провідних тенісистів на чолі з першою ракеткою України Ангеліною Калініною. У ній вони закликають не уникати матчів зі спортсменами країни-агресора та її союзниці, а посилити тиск на керівні спортивні організації, що досі допускають їх до участі в турнірах.

"Цим зверненням ми висловлюємо спільну позицію щодо можливого рішення НОК про повний бойкот гравцями усіх міжнародних турнірів, де грають росіяни чи білоруси. Таке рішення призведе до руйнації українського тенісу, адже гравці з цих країн беруть участь майже у кожному змаганні", – йдеться в заяві.

На думку представників тенісної спільноти, відмова від змагань стане санкцією проти українців, а не російських чи білоруських тенісистів. Натомість вітчизняні спортсмени зараз мають змогу просувати українську позицію у різних куточках світу. Зустрічі ж із представниками РФ і Білорусі вони вважають хорошою нагодою перемагати їх і на спортивному фронті.

Раніше НОК України підготував план заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор-2024. Окремо члени Національного олімпійського комітету проголосували за можливий бойкот Олімпіади. Цю ідею підтримали 109 членів із пристуніх 112-ти членів організації.