Калініна та Костюк оновили персональні рекорди в рейтингу WTA
Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк піднялися вгору класифікацією Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Обидві українки зберегли місця в топ-40 рейтингу. Вони встановили нові особисті кар'єрні орієнтири.
Калініна за тиждень піднялася на одну позицію. Тепер перша ракетка України посідає 28-ме місце, маючи в активі 1452 рейтингових очка. На дві сходинки піднялася Костюк. Молода киянка набрала 1245 пунктів і тепер іде 38-ю.
У першій сотні рейтингу втрималися ще дві українки. Неабиякий прогрес продемонструвала Леся Цуренко. Досвідчена тенісистка злетіла на 14 позицій вгору (81-ше місце). Натомість Катерина Байндль втратила дві сходинки (84-та позиція).
Беззаперечним лідером класифікації WTA залишилася Іга Свьонтек. Польська тенісистка набрала 9975 очок. Білоруска Аріна Сабаленка, яка йде другою, відстала на понад 3 тисячі пунктів. Замкнула трійку найсильніших Джессіка Пегула зі США (5605 очок).
До слова, українка Світоліна отримала вайлдкард на Charleston Open у Південній Кароліні.
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