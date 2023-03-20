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Калініна та Костюк оновили персональні рекорди в рейтингу WTA

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Київ, Понеділок 20 березня 2023 10:08
Калініна та Костюк оновили персональні рекорди в рейтингу WTA Фото: Марта Костюк втрималася в топ-40 світового тенісу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк піднялися вгору класифікацією Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Обидві українки зберегли місця в топ-40 рейтингу. Вони встановили нові особисті кар'єрні орієнтири.

Калініна за тиждень піднялася на одну позицію. Тепер перша ракетка України посідає 28-ме місце, маючи в активі 1452 рейтингових очка. На дві сходинки піднялася Костюк. Молода киянка набрала 1245 пунктів і тепер іде 38-ю.

У першій сотні рейтингу втрималися ще дві українки. Неабиякий прогрес продемонструвала Леся Цуренко. Досвідчена тенісистка злетіла на 14 позицій вгору (81-ше місце). Натомість Катерина Байндль втратила дві сходинки (84-та позиція).

Беззаперечним лідером класифікації WTA залишилася Іга Свьонтек. Польська тенісистка набрала 9975 очок. Білоруска Аріна Сабаленка, яка йде другою, відстала на понад 3 тисячі пунктів. Замкнула трійку найсильніших Джессіка Пегула зі США (5605 очок).

Калініна та Костюк оновили персональні рекорди в рейтингу WTA

До слова, українка Світоліна отримала вайлдкард на Charleston Open у Південній Кароліні.

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