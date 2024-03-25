ua en ru
Пн, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка Калініна вилетіла в 1/8 фіналу Miami Open

Маямі, Понеділок 25 березня 2024 21:20
UA EN RU
Українка Калініна вилетіла в 1/8 фіналу Miami Open Фото: Ангеліна Калініна завершила виступи в Штатах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна зазнала поразки від Юлії Путінцевої з Казахстану в четвертому колі змагань у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Miami Open, 4-й раунд, жінки

Путінцева – Калініна – 2:0 (6:4, 7:6)

Казахська тенісистка видала потужний старт. Вона взяла чотири гейми поспіль від початку зустрічі. Українка спробувала повернутися в гру – навіть оформила один брейк. Утім, лише змогла скоротити відставання до мінімуму. А в десятому геймі Путінцева закрила сет.

У другій партії Калініна спробувала реваншуватися. З брейком вона, здавалося, впевнено повела 4:1. Проте, в сьомому геймі представниця Казахстану змогла взяти очко на подачі вітчизняної тенісистки. Далі опонентки йшли нога в ногу – 4:4, 5:5, 6:6.

Справа дійшла до тай-брейку. Спершу невелика перевага була на боці Калініної. Вона впродовж тривалого часу вела в рахунку, але під завісу додаткового гейма поступилася в трьох розіграшах поспіль і завершила матч прикрою поразкою від Путінцевої.

У наступному раунді кривдниця українки зустрінеться з переможницею протистояння білоруски Азаренки та британки Бултер. Калініна була останньою представницею України в Маямі. Тепер провідні вітчизняні тенісистки продовжать сезон на інших турнірах.

До слова, раніше Сабаленко не потрапила в список нейтральних атлетів на Олімпійські ігри-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
NEWS
На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області
На відновлення підуть роки. Харків залишився без ТЕЦ-5, місто живлять інші області
DAILY
Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення