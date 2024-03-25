Украинка Калинина вылетела в 1/8 финала Miami Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана в четвертом круге соревнований во Флориде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Miami Open, 4-й раунд, женщины

Путинцева – Калинина – 2:0 (6:4, 7:6)

Казахская теннисистка выдала мощный старт. Она взяла четыре гейма подряд с начала встречи. Украинка попыталась вернуться в игру – даже оформила один брейк. Впрочем, только смогла сократить отставание до минимума. А в десятом гейме Путинцева закрыла сет.

Во второй партии Калинина попыталась реваншироваться. С брейком она, казалось, уверенно повела 4:1. Однако в седьмом гейме представительница Казахстана смогла взять очко на подаче отечественной теннисистки. Далее оппонентки шли нога в ногу – 4:4, 5:5, 6:6.

Дело дошло до тай-брейка. Сначала небольшое преимущество было на стороне Калининой. Она долгое время вела в счете, но под занавес дополнительного гейма уступила в трех розыгрышах подряд и завершила матч досадным поражением от Путинцевой.

В следующем раунде обидчица украинки встретится с победительницей противостояния белоруски Азаренко и британки Бултер. Калинина была последней представительницей Украины в Майами. Теперь ведущие отечественные теннисистки продолжат сезон на других турнирах.