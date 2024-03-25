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Скандальна друга ракетка світу не поїде на Олімпійські ігри: відома причина

Париж, Понеділок 25 березня 2024 16:29
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Скандальна друга ракетка світу не поїде на Олімпійські ігри: відома причина Фото: Аріна Сабаленко з трофеєм Australian Open (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Одіозна білоруська спортсменка Аріна Сабаленко не зможе взяти участь в тенісному турнірі Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tennis Up to Date.

25-річна тенісистка не зможе отримати допуск до літньої Олімпіади через невідповідність критеріям нейтральності. Вона публічно підтримувала режим Лукашенка.

Сабаленко не потрапить до фінального списку нейтральних спортсменів із Білорусі та РФ для участі в Іграх-2024. Організатори головного форуму чотириріччя пов'язали її з головним союзником країни-агресорки. Тенісистка була однією з підписанток листа на підтримку курсу Лукашенка, а на прес-конференціях відмовлялася коментувати спільні фото з ним і не засудила війну проти України.

На старті "Ролан Гарроса-2023" білоруська тенісистка вирішила розіграти на публіці здивування через відмову українки Костюк потиснути руку. Як наслідок, частина вболівальників освистала останню, коли та покидала корт. Сабаленко після незручних питань преси опісля проігнорувала кілька медіазаходів.

Пізніше вона повторила подібну провокацію після поєдинку проти українки Світоліної. Тоді перша ракетка України подала руку судді на вишці та пішла збирати речі, а Сабаленко вкотре розіграла здивування. Трибуни відреагували свистом на адресу Світоліної, а білоруська тенісистка глузливо посміхнулася.

До слова, українка Калініна несподівано вибила Сабаленко в 1/16 фіналу Miami Open.

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