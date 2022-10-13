Українка Калініна пробилася у чвертьфінал турніру в Румунії

Упевненою перемогою над Ісалін Бонавентюр перша ракетка України Ангеліна Калініна гарантувала місце в чвертьфіналі турніру WTA в румунському Клужі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
WTA, Transylvania Open, 1/8 фіналу
Бонавентюр – Калініна – 0:2 (3:6, 2:6)
Українка впевнено розпочала, взявши свою подачу та гейм на подачі суперниці. І хоч бельгійка спробувала нав'язати боротьбу в середині партії (2:3), але ще один брейк Калініної ці намагання нівелював. Зрештою, в останньому геймі українська тенісистка відіграла 3 брейк-пойнт і повела за сетами.
У другій партії опонентки розпочали на рівних. Бонавентюр намагалася не відставати від Калініної та стабільно брала гейми на власній подачі. Та в середині сету 25-річна українка підвищила темп і суперниця почала "сипатися". Калініна оформила два брейки та спокійно закрила на власній подачі гейм, сет і матч.
Наступна опонентка першої ракетки України визначиться пізніше. У чвертьфіналі вона зустрінеться з переможницею пари Ван – Блінкова. Тріумфатор Transylvania Open цьогоріч заробить понад 33 тисячі доларів і 280 очок до рейтингу WTA.
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