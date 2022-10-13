Українка Калініна пробилася у чвертьфінал турніру в Румунії

WTA, Transylvania Open, 1/8 фіналу

Бонавентюр – Калініна – 0:2 (3:6, 2:6)

Українка впевнено розпочала, взявши свою подачу та гейм на подачі суперниці. І хоч бельгійка спробувала нав'язати боротьбу в середині партії (2:3), але ще один брейк Калініної ці намагання нівелював. Зрештою, в останньому геймі українська тенісистка відіграла 3 брейк-пойнт і повела за сетами.

У другій партії опонентки розпочали на рівних. Бонавентюр намагалася не відставати від Калініної та стабільно брала гейми на власній подачі. Та в середині сету 25-річна українка підвищила темп і суперниця почала "сипатися". Калініна оформила два брейки та спокійно закрила на власній подачі гейм, сет і матч.

Наступна опонентка першої ракетки України визначиться пізніше. У чвертьфіналі вона зустрінеться з переможницею пари Ван – Блінкова. Тріумфатор Transylvania Open цьогоріч заробить понад 33 тисячі доларів і 280 очок до рейтингу WTA.

Раніше організатори Australian Open визначили долю росіян на турнірі 2023 року. Вони зможуть виступити на кортах Мельбурна під нейтральним прапором без права заслухати гімн РФ.