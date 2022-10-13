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Украинка Калинина пробилась в четвертьфинал турнира в Румынии

Фото: Ангелина Калинина продолжит борьбу за титул (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой над Исалин Бонавентюр первая ракетка Украины Ангелина Калинина гарантировала место в четвертьфинале турнира WTA в румынском Клуже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA, Transylvania Open, 1/8 финала

Бонавентюр – Калинина – 0:2 (3:6, 2:6)

Украинка уверенно начала, взяв свою подачу и гейм на подаче соперницы. И хотя бельгийка попыталась навязать борьбу в середине партии (2:3), но еще один брейк Калининой эти попытки нивелировал. В конце концов, в последнем гейме украинская теннисистка отыграла 3 брейк-пойнта и повела по сетам.

Во второй партии оппоненты начали на равных. Бонавентюр старалась не отставать от Калининой и стабильно брала геймы на своей подаче. Но в середине сета 25-летняя украинка взвинтила темп и соперница начала "сыпаться". Калинина оформила два брейка и спокойно закрыла на собственной подаче гейм, сет и матч.

Следующая оппонентка первой ракетки Украины определится позже. В четвертьфинале она встретится с победительницей пары Ван – Блинкова. Триумфатор Transylvania Open в этом году заработает свыше 33 тысяч долларов и 280 очков в рейтинг WTA.

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