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Australian Open визначився щодо участі росіян у турнірі 2023 року

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Мельбурн, Середа 12 жовтня 2022 13:23
Australian Open визначився щодо участі росіян у турнірі 2023 року Фото: Даніїл Медвєдєв спробує повторити шлях у фінал (facebook.com/ATPTour)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу вирішили допуститити спортсменів із Білорусі та Росії до розіграшу в 2023 році за певних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Участь білоруських і російських тенісистів в одному з чотирьох мейджорів анонсував очільник Федерації тенісу Австралії Крейг Тайлі. На представників країн-агресорок поширюватиметься низка обмежень.

"На цей момент російські та білоруські гравці матимуть право зіграти на Australian Open. Єдиною відмінністю стане неможливість представляти Росію та її прапор. Гімн Росії не вмикатиметься, а ще вони будуть зобов'язані виступати в статусі незалежних гравців під нейтральним прапором", – пояснив функціонер.

Наступний Відкритий чемпіонат Австралії запланований на січень. Цьогоріч фіналістом мейджора став росіянин Даніїл Медвєдєв, який у вирішальному матчі поступився іспанській зірці Надалю.

Раніше організатори Вімблдонського турніру не допустили представників РФ і Білорусі до участі в турнірі 2022 року. У відповідь Асоціація тенісистів-професіоналів і Жіноча тенісна асоціація покарали мейджор позбавленням рейтингових очок.

До слова, раніше зібрали головні факти злету Алькараса на вершину рейтингу ATP.

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