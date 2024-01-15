Українка Калініна ганебно програла несіяній нідерландці на старті Australian Open-2024

Australian Open, 1-й раунд, жінки

Калініна – Рус – 0:2 (1:6, 0:6)

Розпочали суперниці на рівних, а в третьому геймі українська тенісистка всерйоз націлилася на брейк. На подачі нідерландки Калініна 6 (!) разів впритул підходила до завоювання очка. Утім, Рус зуміла відбити всі атаки українки та відразу ж перейшла в контрнаступ.

Досвідченіша тенісистка провела для Калініної майстер-клас із оформлення брейків. Перший вона взяла з другої спроби, а другий – взагалі "під нуль", а потім закрила сет за 46 хвилин. Та ще гірше склалася для українки друга партія.

Калініна програла 5 геймів поспіль, зокрема тричі віддавши Рус пункти на власних подачах. Фактично боротьбу вітчизняна спортсменка змогла нав'язати лише в шостому геймі. Вона відіграли чотири матчболи та навіть тричі могла розмочити рахунок. Але так і не змогла, а Рус таки закрила гейм, сет і матч.

Раніше Ястремська оформила сенсаційну перемогу над Вондроушовою. Українка переграла переможницю Вімблдонського турніру в двох сетах (6:1, 6:2). У другому раунді вона зустрінеться з колишньою росіянкою Варварою Грачовою.