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Украинка Калинина позорно проиграла несеянной нидерландке на старте Australian Open-2024

Фото: Ангелина Калинина не справилась с 33-летней оппоненткой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина зачехлила ракетку после первого же раунда Открытого чемпионата Австралии, уступив Аранче Рус из Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1-й раунд, женщины

Калинина – Рус – 0:2 (1:6, 0:6)

 

Начали соперницы на равных, а в третьем гейме украинская теннисистка всерьез нацелилась на брейк. На подаче нидерландки Калинина 6 (!) раз вплотную подходила к завоеванию очка. Впрочем, Рус сумела отразить все атаки украинки и сразу же перешла в контрнаступление.

Более опытная теннисистка провела для Калининой мастер-класс по оформлению брейков. Первый она взяла со второй попытки, а второй – вообще "под ноль", а затем закрыла сет за 46 минут. Но еще хуже сложилась для украинки вторая партия.

Калинина проиграла 5 геймов подряд, в том числе трижды отдав Рус пункты на собственных подачах. Фактически борьбу отечественная спортсменка смогла навязать только в шестом гейме. Она отыграла четыре матчбола и даже трижды могла размочить счет. Но так и не смогла, а Рус все же закрыла гейм, сет и матч.

Ранее Ястремская оформила сенсационную победу над Вондроушовой. Украинка обыграла победительницу Уимблдонского турнира в двух сетах (6:1, 6:2). Во втором раунде она встретится с бывшей россиянкой Варварой Грачевой.

К слову, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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