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Українка Джима виграла "бронзу" чемпіонату Європи з біатлону

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Ленцергайде, Середа 25 січня 2023 12:52
Українка Джима виграла "бронзу" чемпіонату Європи з біатлону Фото: Юлія Джима стала найкращою серед українок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Старт біатлонної континентальної першості ознаменувався першою медаллю для збірної України. Юлія Джима піднялася на подіум після індивідуальної гонки серед жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Першою на "марафонській" дистанції 15 кілометрів фінішувала Мікела Каррара. Італійська біатлоністка здолала трасу з чотирма вогневими рубежами за 44:14,7 хвилини.

Із одною штрафною хвилиною після третьої стрільби вона випередила німкеню Шпарк на майже 48 секунд. Та відстрілялася без промахів і зуміла випередити лідерку збірної України. Джима натомість одного разу схибила – на другому рубежі.

Для досвідченої української біатлоністки ця медаль стала ювілейною, десятою на чемпіонатах Європи. Зокрема, 32-річна Джима виграла спринтерську гонку в 2017 році, а ще 4 "золота" виборола в естафетах. Зате в індивідуальних гонках олімпійська чемпіонка-2014 взяла нагороду вперше.

Інші українки фінішували за межами топ-10. Найкращою серед них стала Анна Кривонос. 25-річна біатлоністка з однією штрафною хвилиною завершила змагання на 16-й сходинці.

Чемпіонат Європи, біатлонна індивідуальна гонка 15 км, жінки:

    1. Мікела Каррара
    2. Ліза Марія Шпарк (+47,7)
    3. Юлія Джима (+53,2)

    ...

    16. Анна Кривонос (+2:55,3)

    24. Анастасія Меркушина (+3:41,0)

    35. Любов Кип'яченкова (+4:52,5)

    40. Олена Білосюк (+5:06,0)

    До слова, раніше Блашко випала з обойми збірної України на чемпіонат Європи.

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