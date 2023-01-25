ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинка Джима выиграла "бронзу" чемпионата Европы по биатлону

Новина українською →
Ленцерхайде, Среда 25 января 2023 12:52
Украинка Джима выиграла "бронзу" чемпионата Европы по биатлону Фото: Юлия Джима стала лучшей среди украинок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Старт биатлонного континентального первенства ознаменовался первой медалью для сборной Украины. Юлия Джима поднялась на подиум после индивидуальной гонки среди женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Первой на "марафонской" дистанции в 15 километров финишировала Микела Каррара. Итальянская биатлонистка одолела трассу с четырьмя огневыми рубежами за 44:14,7 минуты.

С одной штрафной после третьей стрельбы минутой она опередила немку Шпарк почти на 48 секунд. Она отстрелялась без промахов и сумела опередить лидера сборной Украины. Джима однажды ошиблась – на втором рубеже.

Для опытной украинской биатлонистки эта медаль стала юбилейной, десятой на чемпионатах Европы. В частности, 32-летняя Джима выиграла спринтерскую гонку в 2017 году, а еще 4 "золота" завоевала в эстафетах. Зато в индивидуальных гонках олимпийская чемпионка-2014 взяла награду впервые.

Остальные украинки финишировали за пределами топ-10. Лучшей из них стала Анна Кривонос. 25-летняя биатлонистка с одной штрафной минутой завершила соревнования на 16-й строчке.

Чемпионат Европы, биатлонная индивидуальная гонка 15 км, женщины:

  1. Микела Каррара
  2. Лиза Мария Шпарк (+47,7)
  3. Юлия Джима (+53,2)

...

16. Анна Кривонос (+2:55,3)

24. Анастасия Меркушина (+3:41,0)

35. Любовь Кипяченкова (+4:52,5)

40. Елена Билосюк (+5:06,0)

К слову, ранее Блашко выпала из обоймы сборной Украины на чемпионат Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон
NEWS
Более 900 оккупантов, самолет и десятки техники: Генштаб назвал потери России
Более 900 оккупантов, самолет и десятки техники: Генштаб назвал потери России
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж