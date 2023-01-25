Украинка Джима выиграла "бронзу" чемпионата Европы по биатлону
Старт биатлонного континентального первенства ознаменовался первой медалью для сборной Украины. Юлия Джима поднялась на подиум после индивидуальной гонки среди женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Первой на "марафонской" дистанции в 15 километров финишировала Микела Каррара. Итальянская биатлонистка одолела трассу с четырьмя огневыми рубежами за 44:14,7 минуты.
С одной штрафной после третьей стрельбы минутой она опередила немку Шпарк почти на 48 секунд. Она отстрелялась без промахов и сумела опередить лидера сборной Украины. Джима однажды ошиблась – на втором рубеже.
Для опытной украинской биатлонистки эта медаль стала юбилейной, десятой на чемпионатах Европы. В частности, 32-летняя Джима выиграла спринтерскую гонку в 2017 году, а еще 4 "золота" завоевала в эстафетах. Зато в индивидуальных гонках олимпийская чемпионка-2014 взяла награду впервые.
Остальные украинки финишировали за пределами топ-10. Лучшей из них стала Анна Кривонос. 25-летняя биатлонистка с одной штрафной минутой завершила соревнования на 16-й строчке.
Чемпионат Европы, биатлонная индивидуальная гонка 15 км, женщины:
- Микела Каррара
- Лиза Мария Шпарк (+47,7)
- Юлия Джима (+53,2)
...
16. Анна Кривонос (+2:55,3)
24. Анастасия Меркушина (+3:41,0)
35. Любовь Кипяченкова (+4:52,5)
40. Елена Билосюк (+5:06,0)
К слову, ранее Блашко выпала из обоймы сборной Украины на чемпионат Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.