Росіяни перегруповуються і підтягують резерви на фронт, - Сирський

Російські війська здійснюють перегрупування та підтягують резерви на фронті. Це може свідчити про підготовку до нового наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Під час робочої поїздки головнокомандувач зустрівся з керівництвом наступального угруповання та обговорив із генерал-майором Олегом Апостолом оперативну обстановку, виконання завдань і подальші плани.

Окрему увагу Сирський приділив Покровському напрямку, де російські окупаційні війська здійснюють найінтенсивніший тиск. За його словами, з початку квітня там зафіксовано 688 атак противника.

Головнокомандувач також провів наради у штабах підрозділів, заслухав доповіді командирів щодо ситуації на фронті, потреб військових та шляхів підвищення ефективності оборони.

За результатами було ухвалено рішення щодо додаткового забезпечення українських підрозділів.

Крім того, Сирський відвідав угруповання Сил безпілотних систем і обговорив низку питань із майором Робертом "Мадяром" Бровді.

"Коли ворог проводить перегрупування та підтягує резерви, роль БпС в ураженні окупантів ще більше зростає", - наголосив він.