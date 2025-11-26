В Україні звільнили 74 прокурорів із фейковими довідками про інвалідність, - Кравченко

В Україні звільнили 74 прокурорів, які незаконно отримали підроблені довідки про інвалідність.

Як передає РБК-Україна , про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Кравченко зазначив, що упродовж довгих років тема прокурорів із фейковими інвалідностями "була табуйованою", оскільки "хтось не хотів помічати проблему, а хтось вважав її дрібною".

За словами генпрокурора, після його призначення, усіх прокурорів зі статусом інвалідності направили на комплексну перевірку до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

За її результатами, 74 прокурорів звільнили з органів, ще 66 - звільнені з адміністративних посад. Також було відкрито 290 дисциплінарних проваджень, які нині перебувають на розгляді.

Водночас, як зазначив Кравченко, кілька справ щодо співробітників, які незаконно отримали статус інвалідності, уже в суді.

За його словами, попри очікування в суспільстві жорстких і різких кроків, комісія розбирається з кожним випадком окремо, адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворюваннями, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом.

"Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не розв’яжеться. Був злочин, буде і вирок", - наголосив генпрокурор.