ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Україні звільнили 74 прокурорів із фейковими довідками про інвалідність, - Кравченко

Середа 26 листопада 2025 15:19
UA EN RU
В Україні звільнили 74 прокурорів із фейковими довідками про інвалідність, - Кравченко Фото: генеральний прокурор України Руслан Кравченко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні звільнили 74 прокурорів, які незаконно отримали підроблені довідки про інвалідність.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Кравченко зазначив, що упродовж довгих років тема прокурорів із фейковими інвалідностями "була табуйованою", оскільки "хтось не хотів помічати проблему, а хтось вважав її дрібною".

За словами генпрокурора, після його призначення, усіх прокурорів зі статусом інвалідності направили на комплексну перевірку до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

За її результатами, 74 прокурорів звільнили з органів, ще 66 - звільнені з адміністративних посад. Також було відкрито 290 дисциплінарних проваджень, які нині перебувають на розгляді.

Водночас, як зазначив Кравченко, кілька справ щодо співробітників, які незаконно отримали статус інвалідності, уже в суді.

За його словами, попри очікування в суспільстві жорстких і різких кроків, комісія розбирається з кожним випадком окремо, адже в органах прокуратури роками працюють люди з різними захворюваннями, які по праву дають їм можливість користуватися відповідним статусом.

"Щодо фейкових інвалідностей: я переконаний: одними звільненнями проблема не розв’яжеться. Був злочин, буде і вирок", - наголосив генпрокурор.

Корупція у МСЕК та її ліквідація

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні припинили роботу медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), а їхні функції передали експертним командам з оцінювання функціонального стану особи.

Ліквідацію МСЕК ухвалили на тлі корупційних скандалів. Одним із найгучніших стало викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, в якої вдома знайшли кілька мільйонів доларів готівкою.

Крупа "допомагала" прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності.

Голова Хмельницької облпрокуратури Олексій Олійник повідомив, що такий статус мали 48 прокурорів з 225. Це майже чверть співробітників Хмельницької обласної прокуратури.

Також раніше СБУ скасувала майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність, які видавали посадовці харківської МСЕК. Вони продавали підроблені документи ухилянтам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Призов до армії Мобілізація в Україні Офіс Генпрокурора
Новини
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Україна визначила "червоні лінії" у переговорах щодо мирного плану
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України