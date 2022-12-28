В Україні зупинилися АЕС? "Енергоатом" зробив термінову заяву

В "Енергоатомі" спростовують поширену в мережі інформацію про зупинення роботи українських атомних енергоблоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Сьогодні, як і раніше, всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній наявній потужності", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують у компанії, деякі ЗМІ поширили помилкову інформацію про нібито зупинення роботи українських атомних енергоблоків.

Нагадаємо, згідно з даними МАГАТЕ рішення щодо безпеки захопленої окупантами Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року.

Також голова організації Рафаель Гроссі заявив, що переговори про створення захисної зони навколо ЗАЕС просуваються.

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