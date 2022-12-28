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В Украине остановились АЭС? "Энергоатом" сделал срочное заявление

Фото: Ровенская атомная электростанция (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

В "Энергоатоме" опровергают распространенную в сети информацию об остановке работы украинских атомных энергоблоков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как утверждают в компании, некоторые СМИ распространили ошибочную информацию о якобы остановке работы украинских атомных энергоблоков.

"Сегодня по-прежнему все 9 энергоблоков отечественных атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории, работают на максимальной имеющейся мощности", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно данным МАГАТЭ решение по безопасности захваченной оккупантами Запорожской АЭС может быть достигнуто уже к концу этого года.

Также глава организации Рафаэль Гросси заявил, что переговоры о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС продвигаются.

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АЭСЭнергоатом