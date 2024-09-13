В Україні зростає захворюваність на сказ: що робити при зустрічі з дикою твариною

У дикій природі зростає захворюваність на сказ

Дикі тварини є небезпечними не тільки для людей, а і для домашніх та сільськогосподарських тварин. Зокрема, через те, що у дикій природі неконтрольовано поширюються небезпечні захворювання - наприклад, сказ, який є смертельною та спільною хворобою для тварин і людей.

"Наразі Держпродспоживслужба спостерігає зростання цього захворювання. Бо в умовах війни неможливо здійснювати повний комплекс заходів боротьби зі сказом. Наприклад, проведення вакцинування диких тварин", - розповідає Володимир Кустуров.

Він пояснює, що до 2022 року провадилась пероральна імунізація за допомоги літаків, тобто в ліси та степи, де проживали дикі тварини, скидали принади. Це невеличкі брикети, після поїдання яких дика тварина отримувало імунітет на цілий рік від захворювання від сказу.

"Такий спосіб дозволяв охопити велику територію країни. Зараз під час війни, зрозуміло, неможливо використовувати літальні засоби. І зараз пероральна кампанія здійснюється в ручну шляхом розкладання брикетів", - зазначає головний ветеринарний інспектор.

Окрім того, неможливо здійснити ветеринарно-санітарні заходи на окупованих територіях чи на лінії фронту. Це призводить до того, що в дикій фауні створюються сприятливі умови для розвитку сказу. Тобто у тварин немає не має імунітету, звертає увагу він.

Заражені тварини без страху заходять у населені пункти

"Дика тварина, коли приходить в населений пункт, на 90% ймовірно вже заражена на сказ. Тому що однією із ознак цього захворювання є втрата страху у тварини. Застерігаю всіх жителів, які зустрічають лисицю чи кажана - зателефонуйте до місцевої влади, до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби", - закликає Володимир Кустуров.

Фахівець наголошує, що дітям важливо пояснювати, що дику тварину не варто гладити чи обіймати, і що краще уникати контактів з дикими та безпритульними твринами.

"Якщо тварина подряпила чи вкусила, то необхідно відразу промити проточною водою з милом протягом 15 хвилин. І обов’язково розповісти дорослим, що тварина облизала чи подряпала", - каже фахівець.

Для власників домашніх улюбленців, які можуть контактувати з дикими тваринами (коти та собаки), для є тільки одна рекомендація – робити щорічне щеплення від сказу. Вакцина проти сказу безкоштовна у лікарнях ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.