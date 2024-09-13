В Украине растет заболеваемость бешенством: что делать при встрече с диким животным

В дикой природе растет заболеваемость бешенством

Дикие животные опасны не только для людей, но и для домашних и сельскохозяйственных животных. В частности, из-за того, что в дикой природе неконтролируемо распространяются опасные заболевания - например, бешенство, которое является смертельной и общей болезнью для животных и людей.

"В настоящее время Госпродпотребслужба наблюдает рост этого заболевания. Потому что в условиях войны невозможно осуществлять полный комплекс мер борьбы с бешенством. Например, проведение вакцинирования диких животных", - рассказывает Владимир Кустуров.

Он объясняет, что до 2022 года проводилась пероральная иммунизация с помощью самолетов, то есть в леса и степи, где проживали дикие животные, сбрасывали приманки. Это небольшие брикеты, после поедания которых дикое животное получало иммунитет на целый год от заболевания бешенством.

"Такой способ позволял охватить большую территорию страны. Сейчас во время войны, разумеется, невозможно использовать летательные средства. И сейчас пероральная кампания осуществляется вручную путем раскладывания брикетов", - отмечает главный ветеринарный инспектор.

Кроме того, невозможно осуществить ветеринарно-санитарные мероприятия на оккупированных территориях или линии фронта. Это приводит к тому, что в дикой фауне создаются благоприятные условия для развития бешенства. То есть у животных нет иммунитета, обращает внимание он.

Зараженные животные без страха заходят в населенные пункты

"Дикое животное, когда приходит в населенный пункт, на 90% вероятно уже заражено бешенством. Потому что одним из признаков этого заболевания является потеря страха у животного. Предостерегаю всех жителей, встречающих лису или летучую мышь - позвоните к местным властям, больницы ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы", - призывает Владимир Кустуров.

Специалист отмечает, что детям важно объяснять, что дикое животное не стоит гладить или обнимать, и что лучше избегать контактов с дикими и беспризорными животными.

"Если животное поцарапало или укусило, то необходимо сразу промыть проточной водой с мылом в течение 15 минут. И обязательно рассказать взрослым, что животное облизало или поцарапало", - говорит специалист.

Для владельцев домашних любимцев, которые могут контактировать с дикими животными (кошки и собаки), есть только одна рекомендация – делать ежегодную прививку от бешенства. Вакцина против бешенства бесплатна в больницах ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы.