В Україні зростає попит на робітничі професії: які спеціальності найпопулярніші у 2024 році

Найбільш затребуваними професіями на ринку праці зараз є кухарі, водії та слюсарі. Навчальні заклади проводили набір на навчання з урахуванням цих потреб роботодавців.

У 2024 році професійну освіту обрали 94 803 учні, а загалом навчання розпочали 219 438 осіб. Обсяг виконання регіонального замовлення досяг 92%, що на 4% більше порівняно з минулим роком. Це свідчить про зростання адаптації закладів до потреб місцевого бізнесу

Найбільше заяв на навчання за регіональним замовленням отримали заклади Дніпропетровщини (5423 учні), Львівщини (4829 учнів) та Києва (4526 учнів). За державним замовленням лідирують Харківщина (809 учнів), Одещина (435 учнів) та Хмельниччина (426 учнів).

Для зручності вибору професії та навчального закладу Міністерство освіти створило сайт "Профтех онлайн", який за 4 місяці зібрав 72 тис. переглядів. Найактивніше ресурс використовували вступники зі Львівщини, Києва та Полтавщини. Крім того, вже вдруге вступники мали можливість подавати заяви онлайн, цією опцією скористалися 7261 учень.