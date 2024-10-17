У Києві можна безкоштовно опанувати 5 професій: як це зробити

У Києві почали набір на безкоштовні курси за технічними спеціальностями. Навчання українців фінансуватиме уряд Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Які курси пропонують навчальні заклади

У "Київському професійному коледжі будівництва і комунального господарства" можна отримати професії "монтажник санітарно-технічних систем і устаткування", "електромонтажник вторинних ланцюгів". Тривалість навчання складає 2 місяці. Більше можна дізнатися за номером телефону: 067-194-71-04.

У "Київському професійному коледжі цивільного будівництва" можна отримати освіту за спеціальностями "слюсар-сантехнік" та "озеленювач". Навчання триватиме 1 місяць. Дізнатися більше можна за номерами телефонів: 067-390-26-38, 098-453-72-03.

У "Київському професійному енергетичному коледжі" можна пройти курс "електромонтажник силових мереж та електроустаткування". Тривалість навчання складає 4 тижні. Більше інформації можна отримати за номером телефону: (044) 430-93-76.

За словами директорки Департаменту освіти і науки КМДА Олени Фіданян, столиця потребує робітничих професій, зокрема електромонтажників і слюсарів. Програма передбачає надання слухачам навчальних матеріалів та спецодягу.

Початок навчання планується на 4 листопада, а по завершенню курсу слухачі отримають сертифікати та професійні компетенції для працевлаштування.