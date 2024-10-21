Ваучер на безкоштовне навчання отримали 20 тис. українців: найпопулярніші професії
Від початку 2024 року ваучер на навчання за кошти держави отримали 20 тисяч українців. Вони зможуть здобути нову професію чи спеціальність, або ж підвищити свій професійний рівень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України "Урядовий портал".
Зміст
- Навчання за ваучером: найпопулярніші спеціальності та професії
- Хто може отримати ваучер на навчання
- Як подати заявку на отримання ваучера
Навчання за ваучером: найпопулярніші спеціальності та професії
За словами першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки Юлії Свириденко, сьогодні однією з ключових проблем ринку праці є структурне безробіття.
"Один з ефективних способів подолати цей виклик - навчання та перекваліфікація, що дозволяє людям здобувати нові, більш затребувані професії або підвищувати свою кваліфікацію", - зауважила вона.
Отже, ваучери на навчання для здобуття нового фаху або підвищення професійного рівня дозволять українцям стати більш конкурентними на ринку праці.
"Цього року 20 тисяч українців скористалися такою можливістю, а держава профінансувала їхнє навчання на суму 223 млн грн", - уточнила Свириденко.
Серед найбільш популярних спеціальностей та професій, за якими українці навчаються за ваучерами цього року, такі:
- медсестринство (видано 3 629 ваучерів)
- психологія (3 144)
- кухар (1 775)
- водій (1 354)
- дошкільна освіта (861)
- тракторист (603)
- медицина (557)
- кондитер (447)
Хто може отримати ваучер на навчання
Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому:
- мають професійну-технічну чи вищу освіту
- не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні
- не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (впродовж останніх 3-х років)
Так, претендувати на отримання ваучера можуть:
- люди віком старше 45 років (до настання пенсії за віком)
- ветерани, учасники бойових дій
- внутрішньо переміщені особи працездатного віку
- люди з інвалідністю
- люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії, або пройшли полон
Як подати заявку на отримання ваучера
Для того, щоб отримати ваучер на навчання в межах програми, українцям необхідно:
- обрати спеціальність, професію
- обрати місце навчання (перелік відповідних закладів освіти можна знайти на сайті МОН)
- або подати заявку онлайн (на веб-сайті Державної служби зайнятості)
- або звернутися до будь-якого центру зайнятості - із заявою та документами (паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту і т.ін.)
Після цього потрібно зачекати на повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки (на вказані електронну адресу та контактний номер телефону).
Впродовж 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.
Програма надання ваучерів
Нагадаємо, раніше ми розповідали про програму надання ваучерів на навчання, що є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України "Робота без бар'єрів" (який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні).
Реалізатором держпрограми підтримки конкурентоспроможності громадян України на ринку праці шляхом отримання ваучерів на навчання є Державна служба зайнятості.
Так, ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим Мінекономіки переліком професій та спеціальностей (у сферах IТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо).
Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.
Після проходження навчання громадянин отримує диплом про освіту державного зразка.
У 2023 році ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців (в цілому за програмою було профінансовано 252 млн грн). Найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.
Станом на сьогодні сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.
15 жовтня 2024 року стало відомо, що в Україні можуть розширити програму безкоштовного навчання за ваучерами.
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