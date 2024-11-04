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В Украине растет спрос на рабочие профессии: какие специальности самые популярные в 2024 году

Фото: Обучение на повара (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В октябре завершилась вступительная кампания в профессионально-технические учреждения Украины. В этом году наиболее популярными профессиями среди поступающих стали повар, автослесарь, электрогазосварщик, кондитер, водитель и тракторист.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства образования и науки Украины.

Наиболее востребованными профессиями на рынке труда сейчас являются повара, водители и слесари. Учебные заведения проводили набор для обучения с учетом этих потребностей работодателей.

В 2024 году профессиональное образование выбрали 94 803 ученика, а в общей сложности к обучению приступили 219 438 человек. Объем выполнения регионального заказа достиг 92%, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о росте адаптации заведений к нуждам местного бизнеса

Больше всего заявлений на обучение по региональному заказу получили заведения Днепропетровской (5423 ученика), Львовской (4829 учеников) областей и Киева (4526 учеников). По государственному заказу лидируют Харьковская (809 учащихся), Одесская (435 учащихся) и Хмельницкая области (426 учащихся).

Для удобства выбора профессии и учебного заведения Министерство образования создало сайт "Профтех онлайн", за 4 месяца собравший 72 тыс. просмотров. Наиболее активно ресурс использовали поступающие из Львовскрй и Полтавской областей, а также Киева. Кроме того, уже второй раз поступающие имели возможность подавать заявления онлайн, этой опцией воспользовался 7261 ученик.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с начала 2024 ваучеры на бесплатное обучение получили 20 тысяч украинцев. По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, эта инициатива направлена на решение проблемы структурной безработицы в Украине. Государство профинансировало такое обучение на сумму 223 млн грн. Наиболее популярные специальности, по которым украинцы учатся по ваучерам, включают медсестринство, психологию, профессию повара, водителя, а также дошкольное образование.

Напомним, в Киеве открылся набор на бесплатные курсы по техническим специальностям, финансируемым правительством Японии. РБК-Украина рассказывало, где и какие профессии можно получить.

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ПрофессияОбразование в Украине