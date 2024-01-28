В Україні зростає кількість випадків отруєнь чадним газом: в МОЗ нагадали

Оксид вуглецю є токсичним газом, який утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Попри відсутність кольору, запаху чи смаку - він може бути смертельним для людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Які симптоми отруєння чадним газом:
Якщо підозрюєте отруєння - вимкніть усі прилади, крім електричних, та відкрийте вікна. Вийдіть або винесіть потерпілого на свіже повітря, покладіть під голову подушку, розстебніть куртку. У тому ж числі викличте рятувальників за номером 101 або 112, аварійну газову службу за номером 104 та швидку допомогу за номером 103.
Які прилади можуть виділяти чадний газ:
"Від об’єму та часу, впродовж якого людина вдихає чадний газ, залежить ступінь отруєння та вираженість симптомів. Проте реакція на отруєння чадним газом може розвинутися й упродовж дуже короткого проміжку часу (навіть кількох хвилин). Люди, які сплять або перебувають у стані алкогольного сп’яніння, можуть отримати смертельне отруєння СО ще до появи симптомів", - пояснює МОЗ.
Як вберегти себе від отруєння:
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