В Украине растет количество случаев отравлений угарным газом: в Минздраве напомнили

Какие симптомы отравления угарным газом:

головная боль,

тошнота,

учащенное дыхание,

слабость,

ощущение усталости и головокружение.

Если подозреваете отравление - выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна. Выйдите или вынесите пострадавшего на свежий воздух, положите под голову подушку, расстегните куртку. В том же числе вызовите спасателей по номеру 101 или 112, аварийную газовую службу по номеру 104 и скорую помощь по номеру 103.

Какие приборы могут выделять угарный газ:

портативные бензиновые генераторы,

газовые обогреватели,

газовые водонагреватели,

камины,

двигатели внутреннего сгорания автомобилей,

дровяные, газовые, угольные печи (особенно если печь повреждена и на ней видны трещины) и тому подобное.

"От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и в течение очень короткого промежутка времени (даже нескольких минут). Люди, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов", - объясняет Минздрав.

Как уберечь себя от отравления: