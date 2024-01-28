В Украине растет количество случаев отравлений угарным газом: в Минздраве напомнили

Оксид углерода является токсичным газом, который образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Несмотря на отсутствие цвета, запаха или вкуса - он может быть смертельным для человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Какие симптомы отравления угарным газом:
Если подозреваете отравление - выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна. Выйдите или вынесите пострадавшего на свежий воздух, положите под голову подушку, расстегните куртку. В том же числе вызовите спасателей по номеру 101 или 112, аварийную газовую службу по номеру 104 и скорую помощь по номеру 103.
Какие приборы могут выделять угарный газ:
"От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и в течение очень короткого промежутка времени (даже нескольких минут). Люди, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов", - объясняет Минздрав.
Как уберечь себя от отравления:
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