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В Украине растет количество случаев отравлений угарным газом: в Минздраве напомнили

Фото: в Украине растет количество случаев отравлений угарным газом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Оксид углерода является токсичным газом, который образуется в результате горения в условиях нехватки кислорода. Несмотря на отсутствие цвета, запаха или вкуса - он может быть смертельным для человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Какие симптомы отравления угарным газом: 

  • головная боль,
  • тошнота,
  • учащенное дыхание,
  • слабость,
  • ощущение усталости и головокружение.

Если подозреваете отравление - выключите все приборы, кроме электрических, и откройте окна. Выйдите или вынесите пострадавшего на свежий воздух, положите под голову подушку, расстегните куртку. В том же числе вызовите спасателей по номеру 101 или 112, аварийную газовую службу по номеру 104 и скорую помощь по номеру 103.

Какие приборы могут выделять угарный газ: 

  • портативные бензиновые генераторы,
  • газовые обогреватели,
  • газовые водонагреватели,
  • камины,
  • двигатели внутреннего сгорания автомобилей,
  • дровяные, газовые, угольные печи (особенно если печь повреждена и на ней видны трещины) и тому подобное.

"От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и в течение очень короткого промежутка времени (даже нескольких минут). Люди, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов", - объясняет Минздрав. 

Как уберечь себя от отравления: 

  • не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
  • для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (не используйте газовую плиту для обогрева помещения).
  • регулярно проверяйте исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов.
  • в помещении с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печке или камине.
  • не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
  • часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы.
  • установите детектор угарного газа - прибор для определения его концентрации в воздухе.
  • не сжигайте ничего в печке или камине, если к ним не подключена вентиляция.

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Министерство здравоохранения Украины