Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні зростає кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19: де перевищено епідпоріг

МОЗ фіксує зростання захворюваності на грип, ГРВІ і коронавірус (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні фіксують зростання захворюваності на респіраторні інфекції. За останній тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 126 тисяч людей, більшість із них - діти.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Понад 126 тисяч випадків за тиждень

За даними МОЗ, протягом останнього тижня в Україні на респіраторні інфекції захворіли 126 099 людей, із них 74 951 - діти. До лікарень госпіталізовано 1 372 дорослих і 1 613 дітей, усім надано необхідну медичну допомогу.

З початку епідемічного сезону (з 29 вересня по 19 жовтня) на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіло вже понад 387 тисяч українців, що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Де перевищено епідпоріг

Наразі епідемічний поріг перевищено лише в Житомирській області. В інших регіонах рівень захворюваності залишається передепідемічним.

У Запорізькій області вже виявлено вірус грипу типу B - він має легкий перебіг і низький потенціал до швидкого поширення.

МОЗ закликає до вакцинації

У міністерстві нагадують, що найефективніший спосіб захиститися від грипу та COVID-19 - вакцинація.

Також українців просять не забувати про базові профілактичні заходи:

  • мити руки з милом,
  • провітрювати приміщення,
  • уникати контактів із хворими,
  • залишатися вдома при перших симптомах застуди.

Хоча епідемічна ситуація загалом контрольована, медики наголошують: сезон респіраторних інфекцій тільки набирає обертів, тож профілактика залишається ключовою для запобігання масовому поширенню хвороб.

Читайте також про те, що восени 2025 року в Україні виник дефіцит вакцини проти грипу, через що багато охочих не можуть отримати необхідний захист. Зокрема, спостерігається брак "Ваксігрип Тетра".

Раніше ми розповідали, чому антибіотики неефективні при грипі та ГРВІ і як українці самі створюють "суперінфекції".

ГРВІМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусГрип в УкраїніЗдоров'я