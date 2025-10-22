В Україні зростає кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19: де перевищено епідпоріг

Понад 126 тисяч випадків за тиждень

За даними МОЗ, протягом останнього тижня в Україні на респіраторні інфекції захворіли 126 099 людей, із них 74 951 - діти. До лікарень госпіталізовано 1 372 дорослих і 1 613 дітей, усім надано необхідну медичну допомогу.

З початку епідемічного сезону (з 29 вересня по 19 жовтня) на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіло вже понад 387 тисяч українців, що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Де перевищено епідпоріг

Наразі епідемічний поріг перевищено лише в Житомирській області. В інших регіонах рівень захворюваності залишається передепідемічним.

У Запорізькій області вже виявлено вірус грипу типу B - він має легкий перебіг і низький потенціал до швидкого поширення.

МОЗ закликає до вакцинації

У міністерстві нагадують, що найефективніший спосіб захиститися від грипу та COVID-19 - вакцинація.

Також українців просять не забувати про базові профілактичні заходи:

мити руки з милом,

провітрювати приміщення,

уникати контактів із хворими,

залишатися вдома при перших симптомах застуди.

Хоча епідемічна ситуація загалом контрольована, медики наголошують: сезон респіраторних інфекцій тільки набирає обертів, тож профілактика залишається ключовою для запобігання масовому поширенню хвороб.