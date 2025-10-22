RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украине растет количество больных гриппом, ОРВИ и COVID-19: где превышен эпидпорог

Минздрав фиксирует рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине фиксируют рост заболеваемости респираторными инфекциями. За последнюю неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели более 126 тысяч человек, большинство из них - дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.

Более 126 тысяч случаев за неделю

По данным Минздрава, в течение последней недели в Украине респираторными инфекциями заболели 126 099 человек, из них 74 951 - дети. В больницы госпитализированы 1 372 взрослых и 1 613 детей, всем оказана необходимая медицинская помощь.

С начала эпидемического сезона (с 29 сентября по 19 октября) гриппом, ОРВИ и COVID-19 переболело уже более 387 тысяч украинцев, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Где превышен эпидпорог

Сейчас эпидемический порог превышен только в Житомирской области. В других регионах уровень заболеваемости остается предэпидемическим.

В Запорожской области уже выявлен вирус гриппа типа B - он имеет легкое течение и низкий потенциал к быстрому распространению.

Минздрав призывает к вакцинации

В министерстве напоминают, что самый эффективный способ защититься от гриппа и COVID-19 - вакцинация.

Также украинцев просят не забывать о базовых профилактических мерах:

  • мыть руки с мылом,
  • проветривать помещение,
  • избегать контактов с больными,
  • оставаться дома при первых симптомах простуды.

Хотя эпидемическая ситуация в целом контролируемая, медики отмечают: сезон респираторных инфекций только набирает обороты, поэтому профилактика остается ключевой для предотвращения массового распространения болезней.

Читайте также о том, что осенью 2025 года в Украине возник дефицит вакцины против гриппа, из-за чего многие желающие не могут получить необходимую защиту. В частности, наблюдается нехватка "Ваксигрипп Тетра".

Ранее мы рассказывали, почему антибиотики неэффективны при гриппе и ОРВИ и как украинцы сами создают "суперинфекции".

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРВИМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирусГрипп в УкраинеЗдоровье