В Украине растет количество больных гриппом, ОРВИ и COVID-19: где превышен эпидпорог

Более 126 тысяч случаев за неделю

По данным Минздрава, в течение последней недели в Украине респираторными инфекциями заболели 126 099 человек, из них 74 951 - дети. В больницы госпитализированы 1 372 взрослых и 1 613 детей, всем оказана необходимая медицинская помощь.

С начала эпидемического сезона (с 29 сентября по 19 октября) гриппом, ОРВИ и COVID-19 переболело уже более 387 тысяч украинцев, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Где превышен эпидпорог

Сейчас эпидемический порог превышен только в Житомирской области. В других регионах уровень заболеваемости остается предэпидемическим.

В Запорожской области уже выявлен вирус гриппа типа B - он имеет легкое течение и низкий потенциал к быстрому распространению.

Минздрав призывает к вакцинации

В министерстве напоминают, что самый эффективный способ защититься от гриппа и COVID-19 - вакцинация.

Также украинцев просят не забывать о базовых профилактических мерах:

мыть руки с мылом,

проветривать помещение,

избегать контактов с больными,

оставаться дома при первых симптомах простуды.

Хотя эпидемическая ситуация в целом контролируемая, медики отмечают: сезон респираторных инфекций только набирает обороты, поэтому профилактика остается ключевой для предотвращения массового распространения болезней.