В Україні зростає кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19: де перевищено епідпоріг
В Україні фіксують зростання захворюваності на респіраторні інфекції. За останній тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 126 тисяч людей, більшість із них - діти.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров’я у Facebook.
Понад 126 тисяч випадків за тиждень
За даними МОЗ, протягом останнього тижня в Україні на респіраторні інфекції захворіли 126 099 людей, із них 74 951 - діти. До лікарень госпіталізовано 1 372 дорослих і 1 613 дітей, усім надано необхідну медичну допомогу.
З початку епідемічного сезону (з 29 вересня по 19 жовтня) на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіло вже понад 387 тисяч українців, що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Де перевищено епідпоріг
Наразі епідемічний поріг перевищено лише в Житомирській області. В інших регіонах рівень захворюваності залишається передепідемічним.
У Запорізькій області вже виявлено вірус грипу типу B - він має легкий перебіг і низький потенціал до швидкого поширення.
МОЗ закликає до вакцинації
У міністерстві нагадують, що найефективніший спосіб захиститися від грипу та COVID-19 - вакцинація.
Також українців просять не забувати про базові профілактичні заходи:
- мити руки з милом,
- провітрювати приміщення,
- уникати контактів із хворими,
- залишатися вдома при перших симптомах застуди.
Хоча епідемічна ситуація загалом контрольована, медики наголошують: сезон респіраторних інфекцій тільки набирає обертів, тож профілактика залишається ключовою для запобігання масовому поширенню хвороб.
Читайте також про те, що восени 2025 року в Україні виник дефіцит вакцини проти грипу, через що багато охочих не можуть отримати необхідний захист. Зокрема, спостерігається брак "Ваксігрип Тетра".
Раніше ми розповідали, чому антибіотики неефективні при грипі та ГРВІ і як українці самі створюють "суперінфекції".
