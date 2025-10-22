ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

В Україні зростає кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19: де перевищено епідпоріг

Середа 22 жовтня 2025 15:40
UA EN RU
В Україні зростає кількість хворих на грип, ГРВІ та COVID-19: де перевищено епідпоріг МОЗ фіксує зростання захворюваності на грип, ГРВІ і коронавірус (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні фіксують зростання захворюваності на респіраторні інфекції. За останній тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 126 тисяч людей, більшість із них - діти.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Понад 126 тисяч випадків за тиждень

За даними МОЗ, протягом останнього тижня в Україні на респіраторні інфекції захворіли 126 099 людей, із них 74 951 - діти. До лікарень госпіталізовано 1 372 дорослих і 1 613 дітей, усім надано необхідну медичну допомогу.

З початку епідемічного сезону (з 29 вересня по 19 жовтня) на грип, ГРВІ та COVID-19 перехворіло вже понад 387 тисяч українців, що на 11,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Де перевищено епідпоріг

Наразі епідемічний поріг перевищено лише в Житомирській області. В інших регіонах рівень захворюваності залишається передепідемічним.

У Запорізькій області вже виявлено вірус грипу типу B - він має легкий перебіг і низький потенціал до швидкого поширення.

МОЗ закликає до вакцинації

У міністерстві нагадують, що найефективніший спосіб захиститися від грипу та COVID-19 - вакцинація.

Також українців просять не забувати про базові профілактичні заходи:

  • мити руки з милом,
  • провітрювати приміщення,
  • уникати контактів із хворими,
  • залишатися вдома при перших симптомах застуди.

Хоча епідемічна ситуація загалом контрольована, медики наголошують: сезон респіраторних інфекцій тільки набирає обертів, тож профілактика залишається ключовою для запобігання масовому поширенню хвороб.

Читайте також про те, що восени 2025 року в Україні виник дефіцит вакцини проти грипу, через що багато охочих не можуть отримати необхідний захист. Зокрема, спостерігається брак "Ваксігрип Тетра".

Раніше ми розповідали, чому антибіотики неефективні при грипі та ГРВІ і як українці самі створюють "суперінфекції".

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГРВІ Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус Грип в Україні Здоров'я
Новини
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію