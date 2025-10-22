В Украине растет количество больных гриппом, ОРВИ и COVID-19: где превышен эпидпорог
В Украине фиксируют рост заболеваемости респираторными инфекциями. За последнюю неделю гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели более 126 тысяч человек, большинство из них - дети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.
Более 126 тысяч случаев за неделю
По данным Минздрава, в течение последней недели в Украине респираторными инфекциями заболели 126 099 человек, из них 74 951 - дети. В больницы госпитализированы 1 372 взрослых и 1 613 детей, всем оказана необходимая медицинская помощь.
С начала эпидемического сезона (с 29 сентября по 19 октября) гриппом, ОРВИ и COVID-19 переболело уже более 387 тысяч украинцев, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Где превышен эпидпорог
Сейчас эпидемический порог превышен только в Житомирской области. В других регионах уровень заболеваемости остается предэпидемическим.
В Запорожской области уже выявлен вирус гриппа типа B - он имеет легкое течение и низкий потенциал к быстрому распространению.
Минздрав призывает к вакцинации
В министерстве напоминают, что самый эффективный способ защититься от гриппа и COVID-19 - вакцинация.
Также украинцев просят не забывать о базовых профилактических мерах:
- мыть руки с мылом,
- проветривать помещение,
- избегать контактов с больными,
- оставаться дома при первых симптомах простуды.
Хотя эпидемическая ситуация в целом контролируемая, медики отмечают: сезон респираторных инфекций только набирает обороты, поэтому профилактика остается ключевой для предотвращения массового распространения болезней.
Читайте также о том, что осенью 2025 года в Украине возник дефицит вакцины против гриппа, из-за чего многие желающие не могут получить необходимую защиту. В частности, наблюдается нехватка "Ваксигрипп Тетра".
Ранее мы рассказывали, почему антибиотики неэффективны при гриппе и ОРВИ и как украинцы сами создают "суперинфекции".
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.