В Україні зростає кількість COVID-інфікованих: за тиждень виявили понад 44 тисячі випадків

В Україні за минулий тиждень виявили 44 137 випадків захворювання на коронавірус. За тиждень ця цифра зросла майже на 7,5 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ .

Статистика захворювань

Так, за період з 19.09 до 25.09 в Україні зафіксували 44 137 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 5882, медпрацівників - 1030).

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано - 6 667 осіб;

летальних наслідків - 161;

одужало - 23 591 особу.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 5 177 217 осіб;

одужали - 4 988 317 особи;

летальних наслідків - 109 206.

COVID-вакцинація

Також за тиждень в Україні проти коронавірусу прищепилися 110 329 людей. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 18,2% становлять перші дози, 7,6% - другі дози, 68,2% - перші бустерні дози, 6% - другі бустерні дози.

Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено 16 105 536 осіб, з них дві дози отримали 15 314 839 осіб, першу дозу бустеру - 2 165 577 осіб, другу бустерну дозу - 30 931 людина.